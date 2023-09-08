Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 13:12
Hizmet birleştirme için SGK dan bir türlü gelmeyen cevap yazısı.

özelde geçen 9 yılımı birleştirmek için mayıs ayında SGK ya yazdı personel işleri 4 aydır cevap yok ne yapmam lazım gerçekten fikri olan var mı? Personel işleri zaten ilgilenmiyor iş başa düştü...


evcilerden
Memur
08 Eylül 2023 13:59

Arkadaşım ilgili yazının sayı numarasıyla cimerden durumu belirt SGK ya sorun çözülür

Toplam 1 mesaj

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