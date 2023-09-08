Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


08 Eylül 2023 13:38
4 yıllık lisans mezunu engelli hizmetli kadrosunda çalışan memur en son basamak olarak 1/4 e düşebil

komisyona sordum düşmez diyor ordaki katip iyi bilmiyor bilen arkadaş var mı düşebiliyoz mu


mfu4226
Aday Memur
08 Eylül 2023 14:02
hizmetli kadrosu 1/4 üne düşemiyor diye biliyorum.
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