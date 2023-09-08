Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 13:57
kurumlar arası geçiş
mrh sağlık hizmetleri sınıfında olup kurumlar arası geçiş ile sağlık bakanlığına geçen var mı ?

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