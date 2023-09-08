Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2023 14:05
Yeşil pasaport hakkında

Maaş derecesi 5, kadro derecesi 3 olan yeşil pasaport alabilir mi


barteleneo
Aday Memur
08 Eylül 2023 14:15
Ödemeye esas maaş derecelerinin de 1,2,3 olanların başvuruları değerlendirilecektir diyor.. Teşekkürler
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde YükselmeAdalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİnfaz ile ilgili2005-2016 görevde olan memurlara verilen 1 derece için ve 8 yıla 1 derece için talep dilekçe örnekleDepremde fazla çalışma ödeneğiSağlık tayini redAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Tarım (açıköğretim) teknik hizmetlerZabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miAdalet bakanlıgı personelleri neden hiçbir hak edinemiyor

Sözlük

insan insana iyi gelmeli 1 öğretmen ve öğrencilerin derslere telefonsuz girmesi 3 mardin hasırı 1 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 8 sude 1 işaret kulesi 1 Balık kokan sebzeler 1 ötealem deneyleri 3 ebrar karakurt 1 boş yapmak 1

Son Haberler

Projeleriyle adını duyuran ortaokula kayıtlar kurayla yapıldıHekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladıAilelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeliDeprem bölgesinde ders saati süreleri ne kadar olacak?Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu