Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 14:10
Edebiyat sınavlarında değişiklik....
Arkadaşlar yazılılar nasıl olacak şimdi? Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulama sınavı yapılacakmış. Uygulama nasıl olur?

Çok Yazılan Konular

Zümre4 il 2 ilçe Tercihler Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...Önlük dayatmasıBekar Öğretmenlerin Yer DeğiştirememesiEv sahibi problemiNorm fazlası durumuna düşürülen fen ve matematik öğretmenleriNeyi bekliyoruz hocam ?Alan Değişikliği Geliyor...Nedir Bu Psilojik Danışman düşmanlığı

Sözlük

Ben Innes 1 artvin horonları 2 sözlükte durulma 2 En sevdiğiniz Nil şarkıları 2 sude 1 misket 1 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1 Günce 4 kazan kaldırma 2 En kıymetli 1

Son Haberler

Projeleriyle adını duyuran ortaokula kayıtlar kurayla yapıldıHekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladıAilelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeliDeprem bölgesinde ders saati süreleri ne kadar olacak?Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu