Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2023 14:20
2023 Zabıt katipliği ne zaman açıklanır

DUYUMU OLAN VAR MI ?


ulgen1
Aday Memur
08 Eylül 2023 15:19

Bu ayın sonuna doğru olabilir. En kötü ihtimal Ekim ayında.

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