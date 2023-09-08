acil yardim lütfen

arkadaşlar savcı adlı dosyamiza yeni baktı ifade alınıp takipsizlik verecek diye bekliyorduk sabah ev aramasina geldi 6-7 polis sonra gözaltına goturduler eşimi süreç normal mi çok kalır mı çok merak ediyorum ne olur bir fikir verin avukata da yeni ulasabildim ondan da bilgi bekliyorum ama sabredemedim korkumuz suçumuz yok alnimiz açık ama yine d iki çocuğum için üzülüyorum

arkadaşlar savcı adlı dosyamiza yeni baktı ifade alınıp takipsizlik verecek diye bekliyorduk sabah ev aramasina geldi 6-7 polis sonra gözaltına goturduler eşimi süreç normal mi çok kalır mı çok merak ediyorum ne olur bir fikir verin avukata da yeni ulasabildim ondan da bilgi bekliyorum ama sabredemedim korkumuz suçumuz yok alnimiz açık ama yine d iki çocuğum için üzülüyorum