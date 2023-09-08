Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Eylül 2023 14:35
acil yardim lütfen
arkadaşlar savcı adlı dosyamiza yeni baktı ifade alınıp takipsizlik verecek diye bekliyorduk sabah ev aramasina geldi 6-7 polis sonra gözaltına goturduler eşimi süreç normal mi çok kalır mı çok merak ediyorum ne olur bir fikir verin avukata da yeni ulasabildim ondan da bilgi bekliyorum ama sabredemedim korkumuz suçumuz yok alnimiz açık ama yine d iki çocuğum için üzülüyorum

xLmx
Memur
08 Eylül 2023 15:39
konu
Toplam 1 mesaj

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