Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 14:42
Unvan değişikliği

sosyal çalışma alanından giren arkadaşlar kimler burada toplanalım


evcilerden
Memur
08 Eylül 2023 16:03

Arkadaşım face den grupları var oradan watsaba girersin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Eş durumu için gerekli belgeler Sağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği başarı sıralamaları yayınlanmış Sertifika iptaliSağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı muammasıİl sağlık müdürlüğü yemek ücreti Üniversitemi 4 yıllığa uzatınca 2 yıllık diplomam gider mi?Alt bölge tayini retSağlık bakanlığı unvan değişikliği sosyologlar

Sözlük

başlık parası 1 gezilecek yer tavsiyesi 2 insan insana iyi gelmeli 3 yılbaşı 1 kazan kaldırma 2 Ardahan Yöresi Balları 1 kendinize bir kızılderili ismi verseniz 8 pervaneler neden ateşe atlar 1 İçinden geleni söyle 5 lidar teknolojisi 1

Son Haberler

Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde azalacakPMYO mülakatına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandıDanıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlikAltının kilogramı 1 milyon 707 bin liraya yükseldi'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu