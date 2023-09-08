Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 15:02
meslek liselerindeki mesemler kapatıldı mı?
meslek liseleri bünyesindeki mesemler kapanıyor mu?

Selman34
Memur
08 Eylül 2023 15:39

Evet bağımsız MESEM ler olacak sadece


medsum
Aday Memur
08 Eylül 2023 16:51

Hocam, haber kaynağı neresi? Bu bilgiye nereden ulaştınız?

Selman34, 1 saat önce

Evet bağımsız MESEM ler olacak sadece

Toplam 2 mesaj

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