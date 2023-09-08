KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Eylül 2023 15:08
OKB tedavisi görmek memuriyete engel olur mu?

Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl OKB tanısı aldım ve yaklaşık 10 ay kadar ilaç kullandım. Önümüzdeki yıl KPSS?ye hazırlanacağım fakat bu hastalığın büro personeli veya düz memur vb. meslekler için sorun teşkil edip etmeyeceğini bilmiyorum. O kadar çalışıp, atanıp son aşamada sağlık raporu alamamak beni çok üzer. Bu arada kendimi iyi hissettiğim için doktora gitmeyi bıraktım. Sicilimde bunun yer alması sorun olur mu? Lütfen gerçekten bilgi sahibi olanlar cevap verirse çok sevinirim.


Ramazan212147
Aday Memur
08 Eylül 2023 16:50

Hiç bir sorun olmaz hatta alabiliyorsun engeli raporu al ekpss den daha rahat atanirsin

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