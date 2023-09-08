Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 15:29
''Memurlar arası eşitlik ilkesi'' diye bir kavram varmıdır?

Aynı kurumda aynı statüde aynı görevi yapan kişiler arası bir eşitlik bağlamı söz konusu mudur?

Mesela ben 100 röntgen çekiyorken aynı kurumdaki arkadaşım 40 röntgen çekebilir mi?

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