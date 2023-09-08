Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Eylül 2023 15:30
2024 Ocak zammında "Mühendise 20 ek puan" Teknik Şef olan mühendisleri de kapsayacak mı?

Merhaba Arkadaşlar,

2024 Ocak zammında "Mühendise 20 ek puan" Teknik Şef olan mühendisleri de kapsayacak mı? Bu konuda bilginiz var mı?

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