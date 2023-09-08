Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 15:32
İlçe emrindeki öğretmen ile ilgili süreçler.

Hocalarim merhaba eş durumu için eşim adına 2 defa tercih yaptık yazdığımız okullar gelmedi, henüz ayrılma yapamadik düğün işlemleri yüzünden. Bugün atandığı ilçeye gittik, ilçe milli eğitim müdüründen bir sürü fırça yedik niye baslamiyorsunuz nikah izni vs kullanıyorsunuz diye. Sanırım başlama yapan öğretmenleri görevlendirmişler branşında, mesela birkaç öğretmeni Sosyal bilgiler ise Anasinifina göndermişler kabul eden etmeyenler olmuş, eşime de Anasınıfı öğretmenliğine gorevlendirecegini söyledi eşim İngilizce öğretmeni. Henüz ayrılma başlama işlemlerini yapmadan hemen şimdi gidin okula başla dedi. Ev tutacağız vs yeniyiz bu şehirde demeye izin vermeden öğretmenevinde kalırsınız vs diye öneri sundu. Henüz Şirnaktan ayrilma yapmadik dememize rağmen yanındaki şube müdürüne şunlar dilekçe doldursun diye bize de dilekçeyi doldur hemen başla diye emrivaki ile konuştu. Dilekçeyi yazmazsan 8-5 haftanın beş günü milli eğitime geleceksiniz diye söyledi. Merak ediyorum ilçe emrine kalan öğretmen sabah 8 akşam 5 hergun ilçe MEM de ne yapacak ? Bunun yolu yordamı nedir ? Azarlandik hakkımızı dahi arayamadik ev yok yabanciyiz demeye kalmadan çıktı gitti. Lütfen haklar konusunda yardımcı olur musunuz ?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
08 Eylül 2023 16:20

Neyi bekliyorsunuz peki :) kaç gun oldu il ilçe emri verileli. Boş yer kalmazsa istedikleri yerde go


RafaNadal
Aday Memur
08 Eylül 2023 16:47

Düğün işleri hocam.

SorunCevaplayıN, 48 dk. önce

Neyi bekliyorsunuz peki :) kaç gun oldu il ilçe emri verileli. Boş yer kalmazsa istedikleri yerde go

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