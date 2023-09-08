Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


08 Eylül 2023 16:01
Hizmet birleştirme

Ben 8 yıllık memurum. Özel sektör de 2480

Bağ-Kur da 6 ay hizmetim var.

Hepsini birleştirmek istiyorum.

Hizmet birleştirmenin memurluğa ne yararı var.

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