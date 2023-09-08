Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


08 Eylül 2023 16:36
33/alı Araş.Gör ve Yurtdısı Doktora hk.

Merhabalar, 35.madde ile büyük bir sehre görevlendirilmiş bir araştırma görevlisiyim. 33/alıyım ve gelirken senet imzaladım. Su an istifa edip almanya da doktoramı yapma fırsatım var. Su anki üniversitemden istifa edebilmem mümkün müdür? yoksa kadro iadem yapıldıktan sonra mı istifa edebilirim. Bununla ilgili teyammüllerle ilgili bilginiz var mıdır? Herhangi bir örnek varsa bildiğiniz yönlendirebilir misiniz diye sormak istedim.

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