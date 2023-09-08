Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


08 Eylül 2023 16:44
Sınavsız Unvan-Kadro Değişikliği

2023 yılında Sözleşmeliden memur kadrosuna atandım 2016 Maliye lisans mezunuyum. muhasebeci kadrosu için dilekçe vermek istiyorum dayanak olarak ve emsal olarak ne göstermeliyim hangi işlemleri yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
08 Eylül 2023 16:54

Öncelikle hayırlı olsun.

Kurumunuzun ünvan değişikliği ve görevde yükselme yönetmeliğini inceleyin. O yönetmelikte atanmak istediğiniz kadronun hangi şartları olduğu yazar. O şartları sağlamanız gerekir.

Tahminen o kadro görevde yükselme sınavına tabidir. Dolayısıyla dilekçeyle atama yapılmaz, görevde yükselme sınavı açılması ve girip kazanmanız gerekir.

Tabi bir de kurumda Muhasebeci kadrosu olması gerekir. Hiç öyle bir kadro görmedim şimdiye kadar.

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