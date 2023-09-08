Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 17:18
yeşil pasaport
merhaba arkadaşlar. eşim çocuklarım ve kendim için yeşil pasaport almak istiyorum. 3/1'im. nereye başvurmalıyım? hangi adımları takip etmeliyim?

Fatih TURAB
Aday Memur
08 Eylül 2023 18:02
İl milli eğitime gidip ordan bir belge al. Nüfustan pasaport randevusu al. Bankaya veya e vergi dairesine pasaport defter ücreti yatır. Randevu günü 1 adet biometrik fotoğraf ve il milli eğitimden aldığın belgeyle nüfustaki ilgili birimi git. 1 hafta içinde pasaportun evine gönderilecektir.

Fatih TURAB
Aday Memur
08 Eylül 2023 18:03
öğrenci olanlar için öğrenci belgesi de lazım.

atadenizaras
Aday Memur
08 Eylül 2023 18:07
çok teşekkür ederim
Fatih TURAB, 1 saat önce
İl milli eğitime gidip ordan bir belge al. Nüfustan pasaport randevusu al. Bankaya veya e vergi dairesine pasaport defter ücreti yatır. Randevu günü 1 adet biometrik fotoğraf ve il milli eğitimden aldığın belgeyle nüfustaki ilgili birimi git. 1 hafta içinde pasaportun evine gönderilecektir.

atahoca
Genel Müdür
08 Eylül 2023 18:47

Hocam,

Süreç okuldan başlıyor.

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