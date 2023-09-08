Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2023 17:32
Eş durumu tayini ne zaman açıklanır?

Eş durumu için 8 eylül tarihi verilmişti ne zaman açıklanır


Muratvilla
Aday Memur
08 Eylül 2023 17:57

yani geçen sene eylül döneminde 3 gün ocak döneminde 1 gün erken açıklanan eş tayini bugün açıklamalarının son günü ama ne ses var ne seda bir bakanlık düşünün eş mazereti belli olan bir personeli neden 2 ay bekletir hala açıklamazsın tayin sonuçlarını pesss.... artık bende eski personel gibi düşünmeye başladım adamlar haklıymış nasıl bir bakanlık personeliyiz bilemiyorum.

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