AÇIKÖĞRETİM LİSELERİNE GEÇİŞ

Ortaöğretimin zorunlu olduğu bir ortamda açık liseye geçişin bu kadar zorlaştırılması işsizliği ve lise mezunlarını azaltacaktır. Öğrenci şu anda bir yerde çalışırken bir yandanda aöl okumaktaydı. Artık direkt okulu bırakacak. Lise zorunlu olmamalı.

Ortaöğretimin zorunlu olduğu bir ortamda açık liseye geçişin bu kadar zorlaştırılması işsizliği ve lise mezunlarını azaltacaktır. Öğrenci şu anda bir yerde çalışırken bir yandanda aöl okumaktaydı. Artık direkt okulu bırakacak. Lise zorunlu olmamalı.