Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 17:59
AÇIKÖĞRETİM LİSELERİNE GEÇİŞ
Ortaöğretimin zorunlu olduğu bir ortamda açık liseye geçişin bu kadar zorlaştırılması işsizliği ve lise mezunlarını azaltacaktır. Öğrenci şu anda bir yerde çalışırken bir yandanda aöl okumaktaydı. Artık direkt okulu bırakacak. Lise zorunlu olmamalı.

Velocıraptor
Genel Müdür
08 Eylül 2023 18:16

ne şekilde zorlaştırıldı ?


Fatih TURAB
Aday Memur
08 Eylül 2023 18:26
herhangi bir sebeple bakanlıktan onay almadan geçiş olmuyor
Velocıraptor, 1 saat önce

ne şekilde zorlaştırıldı ?


Velocıraptor
Genel Müdür
08 Eylül 2023 18:29

bakanlığın onay kriterleri belli mi ?

Fatih TURAB, 56 dk. önce
herhangi bir sebeple bakanlıktan onay almadan geçiş olmuyor

Kitap Dünyası
Memur
08 Eylül 2023 18:31

Bunu ben de merak ediyorum. Çünkü okumak istemeyen, hocam babamın dükkânı var orada çalışacağım diyen bir sürü disiplinsiz ve çalışmayan öğrenci gördüm geçen sene

Velocıraptor, 53 dk. önce

bakanlığın onay kriterleri belli mi ?


Velocıraptor
Genel Müdür
08 Eylül 2023 18:46

inşallah kaş yaparken göz çıkarmazlar

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