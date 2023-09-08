Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2023 18:07
2023 Eylül Dönemi Aile Birliği Mazeret Ataması Sonuçları Neden Açıklanmıyor.....

Açıklanması muhtemel tarih 8 Eylül olan Aile Birliği Mazereti sonuçları neden açıklanmıyor. 10-14 Temmuz arası yazılan tayin talebi 2 aya yakın bir süredir açıklanmayı bekliyor nedir beklediğimiz bizde anlayamıyoruz. Her yıl ortalama 700-1000 personel arası tayini gerçekleşiyor bunu açıklamak çok mu zor bilmiyorum. Diğer bakanlıklarda işlemler 2 hafta içinde açıklanırken bizde neden böyle anlam veremiyorum. Artık bizi şaşırtın ne olursunuz...

Çok Yazılan Konular

2023 Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde YükselmeAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiDepremde fazla çalışma ödeneğiİnfaz ile ilgili2005-2016 görevde olan memurlara verilen 1 derece için ve 8 yıla 1 derece için talep dilekçe örnekleAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Sağlık tayini redZabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miAdalet Bakanlığı ve cte den jiletli saldırı ile ilgil kınama bekliyoruz..Cezaevi gys sonuc

Sözlük

Gölge Kadınlar 1 tarzanca 1 sözlükte durulma 4 kazan kaldırma 2 işaret kulesi 1 gezilecek yer tavsiyesi 3 üçüncü sayfa haberleri 1 boş yapmak 4 güne bir şiir bırak 1 palpito 1

Son Haberler

Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldıDiyarbakır'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandıGün sonu döviz fiyatlarıBorsa günü düşüşle tamamladıGaziantep'te hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu