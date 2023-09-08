Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Eylül 2023 18:12
MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR AÇIKLIYORUM, TOPLANIN.

ÖNCELİKLE MAAŞ ZAMMINI HESAPLARKEN ASLA TOPLAMA VE ÇIKARMA YAPMIYORUZ, TOPLAMAK İSTEDİĞİMİZ DEĞERLERİ ÇARPIYOR, ÇIKARMAK İSTEDİĞİMİZ DEĞERLERİ BÖLÜYORUZ.

ŞİMDİ GELELİM HESAPLAMAYA:

TOPLU SÖZLEŞMEDE ANLAŞILAN YÜZDELİK X ENFLASYON FARKI / BİR ÖNCEKİ ZAMDA TOPLU SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN VERİLEN YÜZDELİK... FORMÜL BU KADAR BASİT.

ÖNCELİKLE 2024 OCAK AYI İÇİN TOPLU SÖZLEŞMEDE ANLAŞILAN: %15 YANİ 1.15

DAHA SONRA 2023 TEMMUZ AYINDA, YANİ BİR ÖNCEKİ ZAMDA TOPLU SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN VERİLEN: %6 YANİ 1.06

ŞİMDİ SON ADIMDA OCAK AYINDA MAAŞ ZAMMINA YANSIYACAK OLAN ENFLASYON FARKINI BULMAMIZ LAZIM, BUNUN İÇİNDE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNDEN, İLK 6 AYDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON FARKINI ÇIKARIYORUZ. YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİMİZ %65 (YANİ 1.65) İLK 6 AYDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON FARKI %19.77 (YANİ 1.1977). BU İKİ YÜZDELİĞİ BİRBİRİNDEN BÖLME İŞLEMİ YAPARAK ÇIKARIYORUZ: 1.65/1.1977=1.3776

ŞİMDİ OCAK ZAMMIMIZI HESAPLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BÜTÜN VERİLERE SAHİBİZ:

FORMÜLÜ TEKRAR HATIRLAYALIM:

TOPLU SÖZLEŞMEDE ANLAŞILAN YÜZDELİK(1.15) X ENFLASYON FARKI(1.3776) / BİR ÖNCEKİ ZAMDA TOPLU SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN VERİLEN YÜZDELİK(1.06)

1.15*1.3776/1.06=1.4946 YANİ OCAK AYINDA ALACAĞIMIZ ZAM %49.46 OLACAKTIR.


murat_326
Şube Müdürü
08 Eylül 2023 18:54

Hadi bakalım, dediğin çıkmazsa form da bulunanlara çay ismarlayacakmısın


mnmaestro
Aday Memur
08 Eylül 2023 19:06

aynı yüzdelik hesabını bugün memurlar net haber yaptı, çıkarsa da hesaplarım hocam çayla mı korkutacaksınız :)

murat_326, 29 dk. önce

Hadi bakalım, dediğin çıkmazsa form da bulunanlara çay ismarlayacakmısın

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