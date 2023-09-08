Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 18:33
Değerler eğitimi komisyonu

Bu görevde görevli öğretmen neler yapar daha önce böyle bir komisyon da olmadım tecrübeleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim şimdiden teşekkürler


Matece
Aday Memur
08 Eylül 2023 18:38

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