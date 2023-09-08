Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 18:33
yardım
Selamünaleyküm Değerli hocalarım okul kitaplarının PDF olarak nereden temin edebiliriz acaba bilgisi olan var mı

bekenn
Aday Memur
08 Eylül 2023 18:37

Aleykümselam, Ebadan temin edebilirsiniz.


ubeydullahacat
Aday Memur
08 Eylül 2023 18:39
Teşekkürler hocam
bekenn, 46 dk. önce

Aleykümselam, Ebadan temin edebilirsiniz.


bekenn
Aday Memur
08 Eylül 2023 18:44

Rica ederim

ubeydullahacat, 44 dk. önce
Teşekkürler hocam
Toplam 3 mesaj

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