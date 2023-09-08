Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 18:35
Emekli sandığı mı ssk mı

Arkadaşlar merhaba 2022/ekim ayında kadroya geçtim,kadrolu öğretmenim.Geçenlerde doktora gittim bandrolda emekli sandığı olarak gözüküyordum.Şaşırdım ben memurları ssk olarak biliyordum.Vezneye sordum atanmış öğretmenim ssk olması gerekmiyor mu diye,geçen haziranda da gelmişsiniz o zaman ssk olarak gözüküyormuşsunuz dedi.

Sonra düşündüm acaba o zaman sözleşmeliydim diye mi ssk gözüküyordum? kadrolu öğretmenlerin emekli sandığı mıdır ?? Aydınlatır mısınız


atahoca
Genel Müdür
08 Eylül 2023 18:59

Emekli Sandığı

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