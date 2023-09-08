Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 19:02
2024 ocak illerarası hk

ben 2023 ocak tayinini deprem sebebi ile iptal etmiştim. fakat iptal ettiğim için çok pişmanım. dprem yüzünden tayine gidemeyen bir çok insan oldu. bu sebepten dolayı 2024 ocak için tayin hakkı elde edebilmek adına dilekçe yazmak istesem il sağlığa mı vermem gerekiyor?


murat2606
Aday Memur
08 Eylül 2023 19:03

ocak 2023 kura son başvuru tarihi 5 ocak olarak belirlenmiş. sizce 5 ocaktan sonra alıma çıkma durumu olur mu? eğer öyle olursa 1 yılımız dolacak çünkü


lDeimosl
Genel Müdür
08 Eylül 2023 19:09

Kura tarihini düşünmeyin. Bir sonraki kura son başvuru rutin tarihinde asla atama karar tarihinden sonra olmuyor. Atama karar tarihi zaten kura tarihinden minimum bir hafta sonra oluyor. Kura başvuru şartında son başvuru tarihi itibariyle der, bir yıl dolmamış olacak.

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