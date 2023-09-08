Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 19:08
idarecilerde il dışı atama
Bakan Yusuf Tekin, diğer illere idareci olarak da geçiş yapılabileceğini, bu konuda çalışma olduğunu açıkladı.

metaverse
Memur
08 Eylül 2023 19:09
bence harika bir karar olur. idarecilik ikinci görev olmaktan cıkarılmalı. idareciler ek ders almamalı. ek ders kadar maaşına tazminat eklenmeli. kadro verilip gih sınıfına geçirilmeli.
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