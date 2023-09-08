Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


08 Eylül 2023 19:14
Teknik Hizmetler Sınıfının Haklarının İyileştirilmesi Lazım.

Kamuda çalışan tüm Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarının teknisyen, tekniker, mühendisler, mimarlar, kimyagerler tüm teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının başta maaşlar olmak üzere, çalışma şartları, yapılan işin şartlarına uygun araç alet ekipmanların iyileştirilmesini talep ediyoruz.

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