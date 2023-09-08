Belediye Memur alımında Asaletle alakalı

Bizim belediyemizin zabıta memuru alımı gündemde bizler 2022 yılında zabıta memuru olarak girdik asaletimiz onaylanmadı daha bir arkadaşım bizlerin asaleti onaylanmadan memur alımına çıkamaz diye bir şey söyledi bana mantıksız geldi bilemiyorum. Sizlere bu konu hakkında danışmak istedim var mıdır böyle bir şey?

Bizim belediyemizin zabıta memuru alımı gündemde bizler 2022 yılında zabıta memuru olarak girdik asaletimiz onaylanmadı daha bir arkadaşım bizlerin asaleti onaylanmadan memur alımına çıkamaz diye bir şey söyledi bana mantıksız geldi bilemiyorum. Sizlere bu konu hakkında danışmak istedim var mıdır böyle bir şey?