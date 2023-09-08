Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


08 Eylül 2023 19:15
Belediye Memur alımında Asaletle alakalı
Bizim belediyemizin zabıta memuru alımı gündemde bizler 2022 yılında zabıta memuru olarak girdik asaletimiz onaylanmadı daha bir arkadaşım bizlerin asaleti onaylanmadan memur alımına çıkamaz diye bir şey söyledi bana mantıksız geldi bilemiyorum. Sizlere bu konu hakkında danışmak istedim var mıdır böyle bir şey?

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