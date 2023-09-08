Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Eylül 2023 20:00
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Mayıs,Haziran ve Temmuz aylarında yüksek disiplin kuruluna son savunma veren varmı acaba? Daha doğrusu ifade verip sonucu belli olan var mı?

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