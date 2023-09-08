Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2023 20:09
eş durumu hakkında
arkadaşlar ben başka şehirde çalışıyordum sonra eşimin bulunduğu şehire geçici görevle geldim. Bu gün açıklanan eş durumu tayini ile eşimin yanına kadrom geldi geçici görev yaptığım yere yani. Bu durumda yol ücreti alacak mıyım?

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