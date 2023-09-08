Mobbing yapan müdür

Sizi yazılı olarak bir şeyle itham ettiği zaman cevabınız yazılı olsun. İlçe'de adaletli olduğunu düşündüğünüz şube müdürü ile konuşunuz. Sendikaya gidin. Sendikanız yoksa üye olmak iyi olabilir. Hangisine sorusuna cevabım ancak kendi sendikam olacağı için yazmayayım.

Sizin de bilmediğiniz bir dayınız olabilir. Gerekirse kulağını çektirin.