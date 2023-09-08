Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 20:34
Mobbing yapan müdür

Mobbing yapan ve bunu ıspatı zor bir şekilde yapan bir müdürle nasıl başa çıkılır?

Arkadaşlar adam çok kurnaz ve okulu çekilmez kılacak şekilde bana ve diğer birkaç kişiye bunu yapıyor ancak kimse şahitlik etmeye yanaşmıyor. Bu durumda ne yapılır?


atahoca
Genel Müdür
08 Eylül 2023 20:44

Çok yerde böyle. Makamların geçiciliği unutuluyor, babalarının çiftliğini yönettiklerini zannediyorlar.

Neler yaptığı bilinse daha rahat cevap verilir.

Kanunsuz emirleri olursa yazılı isteyin. Yazı önemli.


Filozofhoca
Aday Memur
08 Eylül 2023 20:48

Yazılı istediğim oldu, "iş yapmıyor" diye hakkımda soruşturma açtırdı, muhakkik geldi, dediğim gibi çok kurnaz davranıyor

atahoca, 46 dk. önce

Çok yerde böyle. Makamların geçiciliği unutuluyor, babalarının çiftliğini yönettiklerini zannediyorlar.

Neler yaptığı bilinse daha rahat cevap verilir.

Kanunsuz emirleri olursa yazılı isteyin. Yazı önemli.


atahoca
Genel Müdür
08 Eylül 2023 21:03

Sizi yazılı olarak bir şeyle itham ettiği zaman cevabınız yazılı olsun. İlçe'de adaletli olduğunu düşündüğünüz şube müdürü ile konuşunuz. Sendikaya gidin. Sendikanız yoksa üye olmak iyi olabilir. Hangisine sorusuna cevabım ancak kendi sendikam olacağı için yazmayayım.

Sizin de bilmediğiniz bir dayınız olabilir. Gerekirse kulağını çektirin.

Filozofhoca, 42 dk. önce

Yazılı istediğim oldu, "iş yapmıyor" diye hakkımda soruşturma açtırdı, muhakkik geldi, dediğim gibi çok kurnaz davranıyor


AilenizinSendikacısı
Aday Memur
08 Eylül 2023 21:26

6 ay boyunca psikoloğa git. Müdürünün yaptıklarını ve kendi hislerini anlat. Mümkünse antidepresan yazmasını sağla. 6 ay sonra dava aç, psikoloğu tanık olarak göster. Yazdığı ilaç da ispatı olur.

Ama daha detaylı bilgi istersen mobbingle mücadele derneği var, oraya olayları mail atarsan dönüş yapıyorlar ve mobbing olduğuna kanaat getirirlerse bedava hukuki destek sağlıyorlar.

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