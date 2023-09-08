Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 20:35
Son mazeret tayininde ilişik kesme

8 Eylül tarihli atamalar için duyuru metninde ilişik kesmeye dair bir tarih veya süreç belirtilmemiş.

Bazı şartları taşıyanlar için 6 Ekim geçiyor ama genel için bir tarih yok.

Yeni okula ne kadar daha başlamayabilirim, eski okulda bir hafta veya iki hafta daha çalışasım var.

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