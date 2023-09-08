Kılık kıyafet hakkında bilgi?

Merhaba öncelikle bı konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var.Bugun işbaşı yapmadan önce mesaiye giderken müdür beni gördü ve odasına çagırdı tekmil verip konuştum üst tarafım sivildi pantolon polis pantolonuydu fakat polis ibaresini yazmıyordu durumu anlattım izah etmeme ragmen sicilimi aldı çik dışarı dedi bu durumda ne olur asaletimde tastik değil rapor mu tutulur sürgün mu yerim

Merhaba öncelikle bı konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var.Bugun işbaşı yapmadan önce mesaiye giderken müdür beni gördü ve odasına çagırdı tekmil verip konuştum üst tarafım sivildi pantolon polis pantolonuydu fakat polis ibaresini yazmıyordu durumu anlattım izah etmeme ragmen sicilimi aldı çik dışarı dedi bu durumda ne olur asaletimde tastik değil rapor mu tutulur sürgün mu yerim