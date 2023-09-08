Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 21:15
Eş durumu ve zorunlu hizmet

Merhaba. Tecrübeli kişilerin yorumuna ihtiyacım var. Ben 1 yıllık İstanbul da görev yapan, yeni kanun ile kadroya geçmiş(yer değişiminde sözleşmeli ile aynı hakka sahip) ve zorunlu hizmet bölgesinde olmama rağmen muaf olmuş bir öğretmenim. Eşim Adana da zorunlu hizmet olmayan bir okulda görev yapıyor ve daha yeni başladı. İlk sorum biz İstanbul da ne zaman nasıl buluşabiliriz. Diğer sorum ise eşim zorunlu hizmetten muaf yada erteleme olur mu ? şimdiden teşekkür ederim.

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