KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Eylül 2023 22:14
Avukatlık stajı ile birlikte kpss

avukatlık stajımı başlatmış bulunmaktayım bu süreçte kurum avukatlığına hazırlanacağım. İlk 6 ay sıkıntı yok fakat sınava 3 4 ay kala avukat yanı stajım başlayacak. avukat yanı stajımı yaparken sınava çalışabilir miyim bu süreci yaşayan arkadaşlarımız varsa bilgi verebilir mi ne şekilde çalıştığı sürecin zorluğu vs

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