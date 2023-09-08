Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 22:59
Türk sosyal hayatında aile dersi
Merhaba öğretmenlerim tarih branşında bu dersle ilgili yıllık plan ve ders notu bulabileceğim yer var mı acaba

Çok Yazılan Konular

ZümreÖnlük dayatması4 il 2 ilçe Tercihler Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...Ev sahibi problemiNedir Bu Psilojik Danışman düşmanlığıBekar Öğretmenlerin Yer Değiştirememesiİngilizce ilkokul kulüp ek dersi alıyor musunuz?Neyi bekliyoruz hocam ?Norm fazlası durumuna düşürülen fen ve matematik öğretmenleri

Sözlük

türkiye ateistleri 1 lidar teknolojisi 1 boş yapmak 4 pervaneler neden ateşe atlar 2 sude 1 groot 1 palpito 1 misket 1 İçinden geleni söyle 4 şu an çalan şarkı 4

Son Haberler

Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandıErzincan'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandıŞanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldüMersin Valiliğinden mağarada rahatsızlanan ABD'li Dickey'e ilişkin açıklama:

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu