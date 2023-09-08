Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 23:13
tayin yol parası
Arkadaşlar tayinde ne kadar yol parası alırız. 220 km uzaklıkta tayin oldugumuz il

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