TCDD 4D İŞÇİ

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
TCDD özelleştiriliyor mu?399'da 3 yıl kalma şartıTKİ anonim şirketi mi oluyor?KİTlerde Kapsam Dışı PersonelTEİAŞ' da 8 Yıldır Yapılmayan Görevde Yükselme SınavıDHMİ soruşturma süreciÇAYKUR'a atananlar için bilgilendirmeOVP'deki konuşma neyi kastetti ? Buyrun tartışmaya.DHMİ ye atananlarMKE kurumunda herşey baştan aşağı değişecek
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın