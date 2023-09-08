KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


08 Eylül 2023 23:54
KPSS A grubu youtube
Arkadaşlar youtube da kpss a ya calıaabileceğimiz düzenli ders videoları yüklenmiş, güncel bi kanal varsa söyleyebilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru Alımı2024 KPSS Arkeoloji mezunlarıAÖF siyasi bilimler ve kamu yönetimi mezunu olmak

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 kazan kaldırma 2 gezilecek yer tavsiyesi 4 Bir gün tek başına 1 mardin hasırı 1 dizi önerileri 2 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 2 Yalnızlar Rıhtımı 1 sebepsiz kuş bile uçmaz 1 pis burun 1

Son Haberler

9 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıklarıAnadolu imam hatip liselerinde bazı derslere hangi öğretmenler girebilir?Bu faaliyet Türkiye Yüzyılı için bir adımdırHakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın