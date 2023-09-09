KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Eylül 2023 00:02
ne zaman kayıt olacak
23 ekime kadar kayıt yapın demişler ama en erken kayıt tarihi ne zaman ?

umuttisigi
Aday Memur
09 Eylül 2023 00:03
23 Ekim en geç kayıt.. Kasım'da başlar eğitim

cograpia1
Aday Memur
09 Eylül 2023 00:09
yemek servisi falan demiş bence 23 Ekim'de egitim başlayacak.
umuttisigi, 1 saat önce
23 Ekim en geç kayıt.. Kasım'da başlar eğitim

saglıkcı7
Aday Memur
09 Eylül 2023 00:19
Bu açıklanan sözlü mülakat sonucu mu oluyor
Toplam 3 mesaj

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