Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 01:21
Kulüp +Rehberlik sınıfı

Ortaögretimde bir öğretmene hem kulüp hem rehberlik sınıfı verilebilir mi öğretmen ikisini de yapmak zorunda mı


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
09 Eylül 2023 01:27

Evet verilebilir. Yapmak zorunda


ceren.1453
Aday Memur
09 Eylül 2023 01:30

2 si verildiği takdirde birine ücret ödenmiyor nasıl yapmak zorunda oluyor


ceren.1453
Aday Memur
09 Eylül 2023 01:31

İlgili yönetmelik maddesi nedir?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
09 Eylül 2023 01:38

Hem soru sorup hem sizi ikna etmemizi bekliyorsunuz. Cevap dogru


ceren.1453
Aday Memur
09 Eylül 2023 01:55

İlgili yönetmelik maddesini sordum neye istinaden zorunlu bunu merak ediyorum. Bunda ne sorun var!

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