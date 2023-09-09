Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Eylül 2023 01:47
lütfen bilen cevaplasın Yeşil Pasaport

babam polis ve ben de üniversite öğrencisiyim ve yeşil pasaport hakkım var. internette çok az bilgi var. şimdi ben babamla il emniyet müdürlüğü içerisindeki personel şube müdürlüğüne mi gideceğiz. ordan sanırım hususi pasaport talep formu dolduruyoruz değil mi? babam da pek bilgisi yok konu hakkında. 25 yıllık polis. vermemezlik etmezler değil mi.

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