KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Eylül 2023 01:55
30. Dönemi kazanıp 23 ekimde TMİ olmak

Merhaba!

Öncelikle şuan askerdeyim 10 kasımda terhis olacağım ve 10 ekimde terhis mahiyetinde izne çıkacağım 23 ekimde planlandığın polis meslek eğitim merkezine TMİ olarak katılsam sorun olur mu ? Böyle bir durum başına gelen var mı ?


cograpia1
Aday Memur
09 Eylül 2023 02:12
kaç gün tmi iznin var 23 Ekim ile 10 Kasım arasinda 17 gün var benim bildiğim tmi izni 6 gün.

Mirac Fatih ASLAN
Aday Memur
09 Eylül 2023 02:13

Uzun dönem askerim 28+2


cograpia1
Aday Memur
09 Eylül 2023 02:15
kanka terhis belgesi alırsan zaten bir daha birliğe dönmeyeceksin askerliğini bitirmiş sayılıyorsun. sorun olacağını düşünmüyorum terhis belgenide pomeme teslim edersen bence hiçbir sorun yok.
Mirac Fatih ASLAN, 1 saat önce

Uzun dönem askerim 28+2


Mirac Fatih ASLAN
Aday Memur
09 Eylül 2023 02:16

Bende bunu merak ediyorum sorun olur mu diye bilen başına gelen var mı ?


cograpia1
Aday Memur
09 Eylül 2023 02:18
naçizane fikrim bence hiçbir sorun olmayacak. bu arada mesaj kutunu açar mısın ?
Mirac Fatih ASLAN, 58 dk. önce

Bende bunu merak ediyorum sorun olur mu diye bilen başına gelen var mı ?

Toplam 5 mesaj

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