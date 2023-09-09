Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 08:07
İlişik kesme sonrası maaş ödemesi

Arkadaşlar dün tayinim çıktı deprem ozurunden dolayı pazartesi ilişik keseceğim ayın 15 inde ilişik kestigim okuldan maaşım yatar mı yoksa yeni okula başlayınca yeni okulum mu yatiracak bilgisi olan yardımcı olabilir mi teşekkürler

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