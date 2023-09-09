Üni tercihi acil bilen birisi?

4 yıllık örgün bir ünide kaydım var ama pasif durumda. DGS ile 4 yıllık bir bölüm kazanırsam. Pasif bulunan kaydım dgs ile kazandığım üniversiteye kayıt yaptırmama engel olur mu?

4 yıllık örgün bir ünide kaydım var ama pasif durumda. DGS ile 4 yıllık bir bölüm kazanırsam. Pasif bulunan kaydım dgs ile kazandığım üniversiteye kayıt yaptırmama engel olur mu?