uzman öğretmenlik semineri tarih hatası

Merhabalar MEBBİS'te uzman öğretmenlik seminerinin 09.09.2023 00.00'a kadar zamanı var gibi görünürken süresi geçmiş ibaresi var %6'lık kısmı tamamlayamadığım için sınava girmeye hak kazanamamış mı olacağım. Bu durum nasıl düzeltilebilir? Bilen biri yardımcı olursa sevinirim.

Merhabalar MEBBİS'te uzman öğretmenlik seminerinin 09.09.2023 00.00'a kadar zamanı var gibi görünürken süresi geçmiş ibaresi var %6'lık kısmı tamamlayamadığım için sınava girmeye hak kazanamamış mı olacağım. Bu durum nasıl düzeltilebilir? Bilen biri yardımcı olursa sevinirim.