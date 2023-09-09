Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 08:47
uzman öğretmenlik semineri tarih hatası
Merhabalar MEBBİS'te uzman öğretmenlik seminerinin 09.09.2023 00.00'a kadar zamanı var gibi görünürken süresi geçmiş ibaresi var %6'lık kısmı tamamlayamadığım için sınava girmeye hak kazanamamış mı olacağım. Bu durum nasıl düzeltilebilir? Bilen biri yardımcı olursa sevinirim.

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
09 Eylül 2023 09:12

8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece saat 00.00 olduğunda tarih 9 Eylül olur. Yani sizin yazdığınız durumda süre dolmuş. Geçmiş olsun.

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