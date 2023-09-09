KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Eylül 2023 09:48
askerde iken pomem kazanmak
şuan yedek personelim 3 Kasım'da terhis olacm 23 Ekim'de okula son gün nasıl bir yol izlemem lazım bilgi

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30. Dönemi kazanıp 23 ekimde TMİ olmakne zaman kayıt olacakHagb pomem30.dönem sözlü heyecanı30. dönem pomem sonuçları açıklandı sağlık kontrolü hemoroidHagb polisliğe engel midir?PMYO-POMEM Göz Çizdirmeye süre veriliyor mu ?

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