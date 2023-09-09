Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 11:09
Ücretsiz İzin Hakkında(isteğebağlı 5yılını dolduran)
ücretsiz izin dikekçesini pazartesi versek o hafta derse girmek zorunda mıyız onaylamasını mı beklicez. örneğin dikekçemi pazartesi vercem, izin başlama tarihine 11 Eylül yazsam o gün derse girmek zorunda mıyım bilgi verir misiniz

fakulteli24
Şef
09 Eylül 2023 11:59

Program yapılmış o gün dersiniz varsa girersiniz. Aynı gün onaylanması idare ve ilçeye bağlı. Onaylar alınacak, maaş geri ödemesi yapılıp size tebliğ edilecek bu da bir süreç. Keşke geçen hafta dilekcenizi verseydiniz


harveySpecterr
Aday Memur
09 Eylül 2023 12:09
onaylanmayadabilir isteğiniz ki eğitim öğretim yılında haklı sebep verir yani derse girmek zorundasınız
Toplam 2 mesaj

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