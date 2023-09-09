Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Eylül 2023 11:29
TAYİN SONRASI VAKIFBANK PROMOSYONU

2 Ay önce batıdan doğuya tayine geldim.Batıda çalıştığım ilçenin maaş bankası ziraat ve aldığımız promosyon 17 bin di.Tayin olduğum ilin bankası Vakıf.

Ziraat yatan promosyonu geri istedi fakat Vakıf 27 yatırdığı promosyonun geçen süreyi çıkartarak da olsa yatırmasını gerçekleştirmedi(Dilekçe yazıp teslim etmeme rağmen)

Emsal durumu yaşayan devrem var mı konunun takibini nasıl sağlamalıyız?

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