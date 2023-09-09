Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 11:34
Ortak sınavlarda TEST sınavı kalktı mı

Bakanlığın dün gece çıkardığı ölçme ve değerlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe giderek. Ortak sınavların YAZILI SINAV şeklinde olacağını duyurdu ÖSYM sınavları test yaparken, EBA da yüzlerce test uygulaması varken, bu bana pek doğru gelmedi.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
09 Eylül 2023 11:49

Okulda ki sınav farklı o dediğin sınav farkli


laruz
Şef
09 Eylül 2023 11:58

Resmi Gazetede yayımlandı;9 Eylül 2023 CUMARTESİ,Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 5-g) Ülke ya da il/ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar hariç, okullarda yapılan tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır.

SorunCevaplayıN, 22 dk. önce

Okulda ki sınav farklı o dediğin sınav farkli


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
09 Eylül 2023 12:06
okullarda test şeklinde yazılı sınav yapılamayacak artık evet.

fb88
Şef
09 Eylül 2023 12:06

Keşke yazılı sınavlarda ortak ve merkezi şekilde ypılsa.sınava da o sınıfın öğretmeni değil başka okulun öğretmeni görevlendirilse

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